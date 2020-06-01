شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي عن تصريح «القرآن لم يحرم الخمر»: «حمار قص وحمار صدق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من أساليب تزوير الفتاوى واقتطاع الأحاديث من سياقها.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»، اليوم الأثنين: «يعني أنا مثلًا قلت إن القرآن حرم الخمر على مراحل، وقلت إن الآية الفلانية محرمتش الخمر بشكل صريح، وأكتر من آية كده برضه لحد الآية الرابعة، فقالوا إني قلت إن القرآن لم يحرم الخمر».

وأضاف: «الغريبة مش الحمار اللي قص، لكن الغريبة الحمار اللي صدق، وصلوها لكده لأنهم أعداء دين ووطن، وكلنا مسلمون ولم نحرم حلالا أو نحلل حراما وحسبنا الله فيمن نقل عن ألسنتنا ما لم نقله».

وتابع: «متصدقوش أي حاجة بتتقال في السوشيال ميديا، لكن لازم تتأكد من الأمر بنفسك، ولازم نراعي سياق الكلام».