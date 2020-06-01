شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 140 مصريًا عائدين من الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولي، الإثنين، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة طيران الجزيرة، على متنها 140 مصريًا من العالقين بالكويت.

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلة شركة طيران الجزيرة، وصلت المطار قادمة من الكويت وعلى متنهما 140 مصري كانوا هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس «كورونا» عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كان مطار القاهرة الدولي استقبل صباح اليوم رحلتين قادمتين من الكويت والسعودية تقل 499 مصري عالق، وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وإرسالهم لمقرات الحجر الصحي الخاص بهم.

مطار القاهرة الدولي يستقبل ثلاثة رحلات استثنائية من الكويت - صورة أرشيفية

مطار القاهرة الدولي يستقبل ثلاثة رحلات استثنائية من الكويت - صورة أرشيفية

مطار القاهرة الدولي يستقبل ثلاثة رحلات استثنائية من الكويت - صورة أرشيفية

مطار القاهرة الدولي يستقبل ثلاثة رحلات استثنائية من الكويت - صورة أرشيفية

مطار القاهرة الدولي يستقبل ثلاثة رحلات استثنائية من الكويت - صورة أرشيفية

مطار القاهرة الدولي يستقبل ثلاثة رحلات استثنائية من الكويت - صورة أرشيفية

مطار القاهرة الدولي يستقبل ثلاثة رحلات استثنائية من الكويت - صورة أرشيفية

مطار القاهرة الدولي يستقبل ثلاثة رحلات استثنائية من الكويت - صورة أرشيفية

مطار القاهرة الدولي يستقبل ثلاثة رحلات استثنائية من الكويت - صورة أرشيفية