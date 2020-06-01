شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يترأس الاجتماع الأول للجنة أزمات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت أعمال لجنة الأزمات لمجابهة فيروس كورونا في مقر ديوان عام محافظة الغربية، مساء الاثنين، برئاسة المحافظ الدكتور طارق رحمي.

وقال محافظ الغربية إنه من المقرر أن يناقش الاجتماع عمليات توعية المواطنين، ووضع ضوابط لنظام العمل بكافة الجهات الحكومية والخاصة، ومتابعة الاجراءات الصحية بالمحافظة، ومتابعة التزام وسائل النقل بالقرارات الاحترازية، وغيرها من الموضوعات.

يشارك في الاجتماع الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا، ومدير إدارة الامن الوطني بالغربية، واللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية، ومدير إدارة المرور بالغربية، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارت الصحة والشباب والتربية والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.