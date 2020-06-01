شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف ترابية تضرب واحة الفرافرة والمناطق الغربية بالوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت واحة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد وعدد من المناطق في الجهة الغربية مساء اليوم الاثنين لعواصف ترابية شديدة أدت إلى حجب الرؤية على الطرق السريعة.

ورفعت محافظة الوادي الجديد حالة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية، والمرافق والخدمات ومصلحة الري ومرفق الإسعاف.

وقرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة، كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الاستعداد، تحسبًا لوقوع أي حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.