شكرا لقرائتكم خبر عن 140 قبرصيا يغادرون القاهرة على متن رحلة استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، رحلة طيران تابعه لشركة الطيران القبرصية وعلى متنها 140 قبرصيا بخلاف طاقم الضيافة الجوية المصاحب للرحلة. وقالت مصادر بالمطار إن رحلة الطيران القبرصية وصلت المطار قادمة من قبرص صباح اليوم، وعلى متنهما طاقم الضيافة بينما أقلعت وعلى متنها 140 مواطنا قبرصيا كانوا عالقين بمصر منذ تعليق رحلات الطيران، وتم إنهاء إجراءات سفرهم، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس «كورونا» عليهم داخل صالة السفر، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 24,985

تعافي 6,037

وفيات 959

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 140 قبرصيا يغادرون القاهرة على متن رحلة استثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.