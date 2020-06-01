شكرا لقرائتكم خبر عن لتخفيف الضغط على «105».. خط ساخن للرد على استفسارات «كورونا» في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تخصيص خط ساخن يتم تفعيله على مدار الـ24 ساعة لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا. وتم تخصيص رقم 114 الخاص بمحافظة الجيزة ورقم 35714170 الخاص بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة للتسهيل على المواطنين. وأكد محافظ الجيزة انه سيتابع على مدار اليوم أي شكاوى ترد عبر الخطوط الساخنة للتأكد من التعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، مشيرًا إلى أن تلك الخطوط ستساهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 24,985

تعافي 6,037

وفيات 959

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