شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال الزناتي، في صفحته على «فيس بوك»: «قدر الله وماشاء فعل.. أظهرت عينة التحليل إصابتى بفيروس كورونا.. أثق ان الله لا يفعل إلا الخير.. وهتعدى ان شاء الله بفضله وكرمه ودعواتكم.. لكم محبتى جميعاً وحفظكم من كل سوء». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 24,985

تعافي 6,037

وفيات 959

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