شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محاولتي تهريب أسلحة بيضاء في جمارك مطار مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بمطار مرسى علم الدولي، برئاسة بسيونى محمد أحمد، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطيران الخاصة بالعالقين القادمين من براغ تم تمرير حقيبة الراكب «و. م. ص» على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة الأستاذ مينا ناجى المأمور المعين على الجهاز فأفاد بالإشتباه في وجود أسلحة بيضاء.

وتم تكليف أحمد عوض، مأمور الجمرك، لتفتيش حقائبه فتبين وجود مجموعة من الأسلحة البيضاء عبارة عن خنجر حاد من جهه ومشرشر من الجهة الأخرى داخل جراب أسود اللون و3 نصل على شكل سهم مرقوم عليه صنع الصين داخل جراب أسود اللون و5 مطاوى أحجام وأنواع مختلفة ونجمة حادة مكونة من 5 أطراف حادة سوداء اللون داخل جراب أسود اللون وقبضة على شكل أطراف اليد فضى اللون وسلفى دفنس ومطواة سحرية على شكل قلم أزرق اللون وقطعة حديدية مستطيلة بها فتحات فضية اللون داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثانية وأثناء تفتيش الركاب القادمين على الرحله رقم Sm2124 الخاصة بالركاب العالقين القادمين من أديس أبابا مرورا بنيروبى تم تمرير حقيبة الراكب «إ. ع. ب» على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة الأستاذ مينا ناجى المأمور المعين على الجهاز فأفاد بالإشتباه في وجود أسلحة بيضاء وبتفتيش الحقيبة بمعرفة بهاء سمير، تبين أن بداخل حقيبته سيف بمقبض خشبى على شكل سنجة حاد من جهة ومشرشر من جهه أخرى وبعلامة على شكل ثور بطول 80 سم وبمقبض خشبى ومفلوف عليه حبل زيتى اللون.

قرر عاطف غانم، مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى ضبط جمركي.

Advertisements