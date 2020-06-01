شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة عامل هشم رأس زوجته بـ«فأس» إلى محكمة الجنايات بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال المستشار أحمد عبدالباقي، المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، عاملا من مركز طهطا إلى محكمة الجنايات، لبدء جلسات محاكمته، لاتهامه بقتل زوجته بضربها على رأسها «بفأس» وتهشيمها، بسبب خلاف بينهما على ملكية منزل.

ترجع أحداث القضية إلى 28 مارس الماضي عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود بلاغ بقيام عامل بقتل زوجته بقرية «الصوالح» بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد عزيز، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، وضباط وحدة مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص، العثور على جثة أميرة. م. س «28 سنة – ربة منزل» مسجاة على الأرض وغارقة في الدماء بمنزل زوجها، وبها إصابات وجروح قطعية بالغة في الرأس.

وأشارت التحريات إلى قيام زوجها «عادل. ق. ب- 38 سنة – عامل» بضربها على رأسها «بفأس»، في مشادة بينهما بسبب رفضها ردّ ملكية منزل كان قد باعه لها من قبل، وقد تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبسه، وأحيل إلى محكمة الجنايات.