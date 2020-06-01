شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تشكيل لجان للمرور اليومي على المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، تشكيل لجان بالتنسيق مع الرقابة الادارية للمرور اليومى على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، والتأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة، وعدم رفض دخول أي حالة، والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلى ووصول العلاج لهم.

وقال المحافظ خلال اجتماع، الاثنين، إن تشكيل اللجان سيتم باشراف السكرتير العام لمتابعة الاجراءات على أرض الواقع، والمرور على كافة المستشفيات ومستشفيات العزل بنطاق المحافظة، وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل بحزم وبقوة صارمة مع أي متقاعس أو مسؤول بالمنظومة الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم للاطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الاول لمواجهة الفيروس، ومنع الاجازات لمدة شهرين للأطباء والأطقم الطبية تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، موجهاً بتخصيص خط ساخن بالمحافظة للتواصل مع اللجان ومتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة بشأن فيروس كورونا بجانب الخط الساخن لوزارة الصحة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التنبيه على مسئولى المخازن بالمستشفيات بالتواجد اليومى وبصفة مستمرة ومتابعة صرف الأدوية اللازمة، وشدد على وكيل وزارة الصحة بإعداد بيان يومى متضمن عدد الأسرة المشغولة والشاغرة بالمستشفيات بدائرة المحافظة وتحديث البيانات بشكل دوري.