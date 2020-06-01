شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. انعقاد سوق السفر العربي افتراضيًا بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجتمع أبرز الخبراء والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة من خلال التواصل الافتراضي في اليوم الأول من الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي.

وبحسب بيان، الاثنين، يركز الحدث على الاتجاهات والفرص الناشئة والتحديات التي لها تأثير مباشر على صناعة السياحة والسفر، لا سيما في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويشهد الحدث الافتراضي ندوات رقمية ومؤتمرات واجتماعات الطاولة المستديرة وجلسات التواصل السريع والاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات الجديدة وتوفير مجموعة واسعة من فرص الأعمال عبر الإنترنت.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن الحدث الجديد لا يركز على الدور الذي يلعبه المعرض في دعم وتوجيه صناعة السفر والسياحة في المنطقة خلال أزمة «كوفيد- 19»، وما بعدها فحسب بل يؤكد التزامهم الكامل بتوفير الفرص وتهيئة الأجواء الإيجابية وتعزيز التواصل ضمن قطاع السفر والسياحة في هذه الأوقات الصعبة.