شكرا لقرائتكم خبر عن «شكله صعب جدًا».. أزمة بين سكان مدينة الرحاب بسبب «سبت الطلبات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لا يتوقف الجدل حول المدن الجديدة وسلوك بعض سكانها، فبعد هدوء عاصفة إعلان مدينتي والانتقادات الموجهة إلى خطابه، جاء الدور على مدينة الرحاب لتثير جدلًأ جديدًا، والسبب هذه المرة لجوء بعض السكان إلى «السبت» كوسيلة لتوصيل الطلبات.

صفحة أخبار سكان مدينة الرحاب على «فيسبوك» استطلعت آراء الملاك والمستأجرين حول استخدام السبت لتسهيل نقل الطلبات إلى الطوابق العلوية، وانقسم السكان حول المنشور إلى فريقين، مرحب بالفكرة، ومعارض لـ«كل سلوك قد يشوه المدينة».

أغلب التعليقات جاءت مرحبة بالفكرة، وقال مستخدم: «هيوفر مجهود النزول والطلوع، وبعدين ممكن نعمل سبت حلو وشيك، ونختار ألوان واحدة محدش يخرج عنها زي بينك وروز وزهري ووردي، الأربع ألوان دول بشوية تزيين هيطلع يجنن».

ورحب آخرون بالفكرة من أجل التخفيف عن عمال «الديليفري»، وقال مستخدم: «معظم عمارات الرحاب مفيهاش أسانسير، وموظف الدليفري ده إنسان يعني معلهوش ذنب يطلع 5 أدوار وينهج علشان نحافظ على شياكتنا الثانية اللي هينزل فيها السبت».

وأثنت مستخدمة على الفكرة باعتبارها إجراء احترازي ضد فيروس كورونا، قائلة: «أنا باستعمله من 20 سنة، وإحنا في ظروف استثنائية، وكمان علشان تلوث الأدوار والسلم والأبواب، ومفيش أسانسير (..) خلوه من داخل العمارة علشان تشويه الفيو».

وأيدت مستخدمة فكرة السبت مراعاة لكبار السن، قائلة: «موافقة طبعا إنهم يستخدموا السبت من داخل العمارة عند الحاجة وبعد كدة يتشال، ليّ جيران كبار في السن ولو تشوفوا الإجهاد اللي باين عليهم وهما شايلين الأكياس (..) نرحم بعض».

«أعتقد بعض الناس اللي رافضة في مصر السبت ده بيفكرها بماضي هي مش عايزة تفتكره»، تقول مستخدمة مشيرة إلى شيوع استخدام السبت في دول العالم: «مازالت الأحياء القديمة في أوروبا تستخدمه وتتفنن في تزينه».

في المقابل، رفضت البعض استخدام السبت خشية «تشويه المدينة»، وقال مستخدم: «معني إن في سبت يبقي في ساكن هيقف في السلم وهيكلم الشخص اللي تحت فهيكون في ضوضاء، وممكن يكون في تصرف غير حضاري من الشخص».

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وقال آخر: «لو كل بيت هايكون في سبت وفي كذا طلب في نفس الوقت هايكون في فرح في السلم»، وأضاف ثالث: «لا طبعًا، سبت إيه، مش كفاية اللي إحنا فيه لسه هتخترعوا لنا مشكلة جديدة وإحنا مش عارفين نخلص من مشاكل العشوائية».

واقترحت مستخدمة تطوير فكرة السبت، قائلة: «السبت لأ طبعا شكله صعب جدًا، ممكن شنطة شيك ونحاول نشوف حبل فيه خيط دهبي أو لون يليق عليها»، وقالت أخرى: «مفيش مشكلة في استخدام السبت، لكن إيه لازمة إنه بتساب متعلق كدة طول الوقت؟ خلي السبت في البيت نزليه استلمي بيه الحاجة وارجعي شيليه جوه بيتك. وإذا منظره جوه بيتك مضايقك يبقى بيتضايقينا كلنا بيه ليه؟».

وحظى منشور صفحة أخبار سكان الرحاب بالعديد من التعليقات الساخرة، وقال مستخدم: «يه التلوث البصري ده! معقول وصل بينا الحال يبقى في سبت في العمارة. مش ناقص غير نحط حبال غسيل في البلكونات والله. ارتقوا بقي عيب!».

وقال آخر مازحًا: «معترض طبعا، المنظر يوجع العين حقيقي، إحنا إزاي وصلنا للتدني ده، سبت في الرحاب، سبت!»، وقال ثالث: «ممكن سكان الأدوار العليا تستخدم طائرات مسيره دون طيار، هتحقق هدف الشياكة والحداثة والتطور لسكان الرحاب الشيك، وربنا يحفظنا من الفتن».