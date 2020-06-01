شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه مناشدة عاجلة للمواطنين: لا تسحبوا أدوية المناعة من الصيدليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات في محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة، اليوم الإثنين، بحضور عددٍ من قيادات الوزارة، وذلك بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة العمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت التفتيش الصيدلي بتكثيف المرور على جميع الصدليات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان عدم تخزينها، كما ناشدت الوزيرة المواطنين بعدم سحب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالمناعة دون جدوى.

وأشار «مجاهد» إلى أنه يتم صرف الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حسب الحالة الصحية للمرضى، موضحًا أنه يتم تصنيف الأدوية ببروتوكولات وفقًا لثلاث مستويات هم (الحالات المتواجدة بالمستشفيات، والمخالطين للحالات الإيجابية، والحالات الإيجابية التي تخضع للعزل المنزلي).

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة أشادت خلال الاجتماع بآلية صرف حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين والحالات الإيجابية الذين يخضعون للعزل المنزلي، من خلال 5400 وحدة صحة و1000 قافلة طبية بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى التوسع في عدد المستشفيات إلى 376 مستشفى لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا تغطية كافة المناطق والأحياء على مستوى الجمهورية بالخدمات الطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا.

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