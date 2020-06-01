أسعار الذهب اليوم الأثنين 1/6/2020 في مصر.. وعيار 21 يسجل 764جنيها للجرام نم

نتابع معكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أخر المستجدات التي طرأت على سعر الذهب اليوم في مصر، حيث تتغير أسعار الذهب بشكل مستمر على المدار اليوم، قد شهد أسعار الذهب ارتفاع طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 1يونيو 2020 في مصر, حيث ارتفع جرام الذهب جنية واحد في محلات الصاغة, حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو لأكثر تداول في مصر نحو 764 جنية مقابل 763 جنية أمس, ويرجع ذلك لارتفاع نتيجة إقبار كثير من المستثمرين إلى شراء الذهب باعتباره ملازاً أمناً للمستثمر وسوف نعرض في هذا المقال أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 873 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 764 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 655 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 509 جنيه للجرام.

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فيما وصل سعر الجنية الذهب نحو 6112 جنيه.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 27155 ألف جنيه.

وسجل كيلو الذهب نحو 873,143 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الدمغة والمصنعية في مصر من محل إلى أخر وكذلك من مكان إلى أخر, فيتراوح متوسط الدمغة والمصنعية ما بين 65 إلى 100 جنيه للجرام, وكذلك تختلف أسعار الذهب من محل إلى أخر بواقع 2جنيه.