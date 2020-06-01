شكرا لقرائتكم خبر عن فى نقاط ملخص تصريحات وزير التعليم العالى عن مستجدات انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد باستخدام علوم البيانات فى تقدير انتشار فيروس كورونا فى مصر، وذلك خلال فيديو مسجل له مع الدكتور هشام العسكرى، أستاذ علوم الأرص والاستشعار عن بعد فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفيما يلى أهم ما تناوله وزير التعليم العالى عن مستجدات انتشار كورونا:

1 - عدد الأبحاث السريرية فى مصر منذ رصد فيروس كورونا بلغت 50 بحثا مقارنة بـ64 بحثا على قارة أفريقيا.

2 - مصر تفوقت على دول كثيرة أيضا من دول الشرق الأوسط مثل إيران والأردن وإسرائيل ولبنان وقبرص وتركيا.

3 - تنوع كبير فى مجالات البحث العلمى التى تمت خلال الفترة الماضية لها علاقة بالتسلسل الجينى للفيروس واستخدام برتوكولات علاج مختلفة.

4 - استخدام البلازما المستخرجة من المرضى الذين يمروا بفترة النقاهة.

5 - دراسة بعض العقاقير والفاكسينات التى تقوم الآن بمرحلة التجربة فى الحيوانات.

6 - النماذج البحثية المختلفة الخاصة بالبيانات فهى نماذج ديناميكية متغيرة وقابلة للتكييف وقابلة أيضا للتشغيل والتطوير.

7 - ندرس الأرقام فى 10 أيام ونبنى عليها واقعا افتراضيا لمدة 10 أيام قادمة، ولكن لا نستطيع أن نتوقع أرقاما لمدة شهر أو شهرين قادمين.

‏

8 - نعتمد فى الدراسات على البيانات المقدمة لنا من وزارة الصحة والسكان.

9 - هدف الدراسات الافتراضية وضع التدابير التى من الممكن أن تساعدنا على اتخاذ القرار أو التنبؤ بالمنظومة الصحية وقدرتها على تحمل الحالات.

10 - بحث حول رصد حركة السكان والتحرك عبر الطرق والتجمعات السكانية وانتشار السكان عن طريق الأقمار الصناعية.

11 - ربط صور الأقمار الصناعية مع التجمعات السكنية وأعداد الحالات المسجلة يوميا.

12 - الخميس 21 مايو شهد كثافات وتحركات وانبعاثات أكثر من اللازم.

‏ ‏

13 - نستطيع بصور الأقمار الصناعية أن نقارن يوم بيوم من حيث الانبعاثات الخارجة والتجمعات السكانية.

14 - ثالث أيام عيد الفطر 28 مايو، كانت حركة المواطنين قليلة، وبالتالى أى إجراءات اتخذت خلال فترة العيد نستطيع أن نجنى ثمارها بعد 10 أيام من انتهاء فترة العيد.

‏

15 - التنبؤات والأرقام حول الإصابات بفيروس كورونا تتغير مع مرور الوقت.

16 -تحدثنا عن الأعداد يوم 21 مايو وكنا نسجل 500 و700 حالة.

17 - اختلاف كامل فى توقعات الإصابات المستقبلية مع تسجيل 1200 و1300 حالة كورونا فى اليوم.

18 - من خلال التنبؤ بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تم إعلا أنه يوم 28 مايو كنا نتوقع تسجيل 20 الف حالة وحدث.

19 - مع وضع نموذج جديد للمستقبل نجد أننا متوقعين أن نصل إلى أرقام جديدة فى ضوء متابعة الوضع ومراقبة نسبة الحالات والنسبة المئوية للتغير اليومى للحالات.

20 - الأرقام التى تم توقعها كانت قريبة من الأرقام المسجلة حيث أن الحالات التى تم تسجيلها كانت 14229 حالة وبالتالى كانت توقعاتنا 14266 ومن هنا نجد أن هناك قرب بين التوقعات وما تم تسجيله.

21 - التوقعات بأن يوم 31 مايو أو 1 يونيه سنصل إلى تسجيل 25 ألف حالة.

Advertisements

22 - وقد نصل إلى 30 ألف حالة يوم 4 أو 5 يونيه.

23 - غير مستبعد أن نسجل 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من يوم 10 إلى 13 يونيه الجارى.

24 - بناء على هذا التوقع على تسلسل الأرقام وانتظام الأرقام التى تبلغ من وزارة الصحة بشكل دورى.

25 - لو حدث ارتفاع فى الأرقام أو قلت أكثر فإن الأرقام المتوقعة فى التواريخ السابقة تختلف وبالتالى كلها مبنية على المعاملة التى تكشف الزيادة اليومية للحالات.

26 - ليس شرطا أن الأرقام التى تبلغ وتعلن فى العالم كله هى أقرب ارقام إلى الحقيقة، وضعنا نموذجا افتراضيا وأعلنا أنه سنضرب نسبة الإصابات فى 5 ونسب الوفاة فى 10.

‏

27 - لو أن الأرقام التى تبلغ فى يوم 21 مايو وكانت الأرقام أقل من ذلك 5 أضعاف وأعلنا أن الإصابات قد تكون 75 ألفا وفقا للنموذج الافتراضى.

‏

28 - النسبة المئوية للتغير اليومى للنمو كان ثابت 5.4 ولكنه يختلف تماما عندما يكون 6.2 ويختلف بشكل جذري لأن الرقم الواحد يغير المعادلة بالكامل، وحتى لا ننسى كانت النسبة المئوية فى التغير فى بعض الأيام 3.2 و3.1.

29 - إذا كنا نتحدث فعليا عن تسجيل 23449 بزيادة 1367 وفقا لتقرير أمس من وزارة الصحة، يتم الحساب وفقا لنظرة تشاؤمية ونقول أن الحالات المصابة 5 أضعاف وأحيانا نقول 10 أضعاف وبالتالى نحن فعليا 117 ألفا وبالنسبة للنموذج الافتراضى تكون الزيادة 6835.

30 -ربطنا هذا النموذج بشكل كبير فى معدل الوفيات بناء على نقطة 30 مايو ووفقا للنموذج الفعلى بتسجيل 23449 تكون نسبة الوفيات 3.9، ولو تحدثنا عن النموذج الافتراضى الخاص بـ5 أضعاف يكون النسبة أكبر.

31 - يحب أن نصل لتسجيل رقم 1 فى معدل انتشار العدوى حيث أن ذلك يعنى أن كل شخص يعدى شخص أو أقل، ومعدل رصد الـ rnot أكثر من 1 يعنى أننا لازالنا فى مرحلة الانتشار حتى لو كان المعدل بسيط وهناك بعض الدول فيها 3و 3.4 .

32 - النسبة المئوية للتغيير لمعدل انتشار الفيروس فى مصر فى بداية الأزمة كان معدل النمو من 8 إلى 10% ثم انتظم فترة فى 5% ثم وصلنا إلى 6.5% بعد زيادة أرقام تسجيل إصابات فيروس كورونا

33- معدل نسبة النمو متغيرة مع الوقت وذلك رقم مهم لأنه يتم البناء عليه افتراضات عديدة سواء فى توقعات وتنبؤات الإصابة أو فى نقطة الانعطاف أو نهاية الجائحة.

34 - الأرقام السابقة عبارة عن توقعات ولا يمكن التوقع لأكثر من 50 ألف إصابة.

35 - عدم الاعتناء بالنفس وعدم ارتداء الكمامة والماسكات وعدم الحفاظ على التباعد الاجتماعى وتجنب السبل التى تؤدى إلى العدوى، كل ذلك يؤدى إلى الوصول إلى هذا الرقم.

‏

‏36 - أن المعادلات الحسابية والنماذج الافتراضية مبنية على مجتمع يستطيع أن يساعد على تجنب حدوث مع بعد ذلك.

37 - ممكن الوصول لتسجيل 100 ألف حالة ومليون حالة وكل الاحتمالات حول الأوبئة بالعالم ممكنة.

38 - نتحدث عن مجتمع يضم 105 مليون نسمة وبالتالى نسب الانتشار ونسب تزايد الأعداد وارد على فترة زمنية.

39 - قد نصل إلى تسجيل 100 ألف إصابة إذا تم السير فى معدلات متنامية بشكل رأسى لفترات طويلة.

40 - نستطيع جميعا أن نسيطر على الانتشار وتقليل الأعداد كل ما نستطيع أن تنتهى سريعا ونصل إلى الرقم العالى فى اسرع وقت .

41 - من غير المنطقى أن نصل إلى الحد الأقصى للحالات دون أن نمر على نقطة الانعطاف من المنحى وبالتالى لابد أن ترتفع الحالات وهو ما تشهده مصر حاليا ثم تقف ثم تشهد تراجعا إلى أن يتم تسجيل صفر حالات.

42 - توقيت تسجيل صفر حالات متغير لأنه يعتمد على الإعداد اليومية لعدد الإصابات.

43 - كل أسبوع أو 10 أيام نحن بحاجة إلى تحديث للنموذج وذلك فى ضوء ما نفعله جميعا.

44 - 50 % من الحالات المسجلة يوميا من محافظة القاهرة نظرا لوجود كثافات وتحركات للمواطنين تساعد على زيادة الحالات.

‏

45 - لا تنتظر سماع إجابة لسؤال حول انتهاء كورونا وما نملكه الآن كمجتمع هو الوقاية الشخصية.