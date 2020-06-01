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اعرف حقيقة الصورة المتداولة لغسيل الكمامات داخل مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأيام الماضية، روجت العديد من الحسابات على السوشيال ميديا، صورا لغسيل الكمامات لإعادة بيعها مرة أخرى بهدف الربح والاستفادة منها وبث الذعر بين صفوف المواطنين في ظل انتشار فيروس .

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من خلال البحث عبر موقع جوجل تبين أن الصور المتداولة تعود لإحدى الدول الأفريقية والتي تم الترويج لها بصورة معينة في محاولة بث الذعر بين صفوف المواطنين في ظل تلك الأزمة التي يمر بها العالم، ومحاولات التشكيك وفقدان الثقة.

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ووفقا لموقع standardmedia،  حيث نسب تلك الصور إلى إحدى الدول الإفريقية،  التي طالبت حكومتها من مواطنيها ارتداء الكمامات فى جميع الأوقات خلال التجول حيث ظهر العديد من الباعة الجائلين يبيعون تلك الأقنعة بأيادي عارية، حيث قام عدد من الباعة الجائلين جمع تلك الأقنعة الجراحية المستخدمة وغسلها وتقديمها مرة أخرى للجمهور الذى هو في حاجة إليها.

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وأوضح التقرير، أن مسئول بتلك الدولة وصف تلك الممارسات بأنها غير مقبولة وإجرامية، وسنقوم بنشر إرشادات حول التخلص من قناع الوجه وسنقوم بمعاقبة أي شخص يعرِّض حياة الأخرين للخطر بسبب المكاسب الأنانية.

الصور المتداولة
الصور المتداولة

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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