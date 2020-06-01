شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الشهر العقارى بالشيخ زايد يخرج للمواطنين لتركيب مظلات لحمايتهم من الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور محمد صبرى، مدير مكتب الشهر العقارى بالشيخ زايد، بمساعدة المواطنين المقبلين على المكتب فى الجلوس بانتظام خارج المبنى وداخله، فيما قام بنفسه بتركيب " تاندات" امام المكتب لمساعدة المواطنين على الجلوس بعيدا عن أشعة الشمس .

وظهر المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامات والتواجد فى مسافات آمنة، فيما خصص الشهر العقارى مقاعد للانتظار، والتعامل الاحترافى مع المتواجدين بالمبانى وإنهاء أوراقهم فى وقت زمنى قصير، حيث أعرب المواطنون عن تقديرهم لوزارة العدل وجهودها فى مجابهة فيروس كورونا.

وعادت مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الاثنين، للعمل وسط إجراءات احترازية مشددةللوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد توقفها بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

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وتعمل مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى اليوم على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مكاتب البريد التى تم اختيارهاللعمل كمكاتب شهر عقارى وعددها 11 مكتبا.

وتقدم مكاتب الشهر العقارى 10 خدمات رئيسية خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا (توكيلاتالمحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ، والتصديق على الدفاترالإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس الأحد اجتماعاً؛ لمتابعة خطة استخدام بعض مكاتب هيئةالبريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرةالتخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.