شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل برجا سكنيا بالطالبية.. وفتح 4 جراجات بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت أجهزة محافظة الجيزة، برجا سكنيا تحت الإنشاء بمنطقة الطالبية على مساحة 1500 متر كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما تم إزالة حالة بناء مخالف أخرى بمنطقة الإخلاص بالطالبية، وذلك ضمن الحملات المستمرة التى تنفذها المحافظة للمبانى المخالفة، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وفى السياق، واصلت محافظة الجيزة، حملاتها للتأكد من الالتزام الكامل بقرار الحكومة فى غلق المحلات التجارية فى المواعيد المقررة للحظر، وإعادة الانضباط في الشارع، حيث قام حي الدقي بحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي وإدارة الاشغالات ومشروعات المواقف وإدارة البيئة وأسفرت الحملة عن ضبط 4 درجات نارية انتظار أعلى الأرصفة وبدون تصريح ديلفرى للانتظار وكذا تم رفع العديد من الاشغالات كما تم تحرير 6 محاضر إشغال طريق لتخصيص أماكن انتظار سيارات بدون تصريح من الحي وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحي.

وبناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بفتح الجراجات المغلقة والتي قامت بتغير الاستخدام لأنشطة أخري، قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي حملة من الاشغالات والمتابعة والشؤن القانونية وشرطة الموافق وتم فتح 4 جراجات في 21 شارع سليمان جوهر مع شارع حسن رمضان، و15 شارع رشدان من ميدان المساحة، و8 شارع سليمان جوهر، و10 شارع طيبة المتفرع من شارع سليمان أباظة.

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وفى سياق آخر، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.