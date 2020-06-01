شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 71 سيارة سيرفيس بالجيزة لعدم ارتداء السائقين الكمامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن جهاز السيرفيس بالجيزة برئاسة محمود حسين، حملة بالاشتراك مع حي العجوزة في شوارع النيل و15 مايو وأحمد عرابى أسفرت عن ضبط 71 سيارة مخالفه منها، عدم ارتداء الكمامة بالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، قاد الحملة محمود حسين رئيس جهاز السيرفيس ومحمد عنانى نائب رئيس الجهاز، ورئيس قطاع وسط إبراهيم صلاح ومن الحى صابر على، مدير المتابعة الميدانية بحى العجوزة بإشراف رئيس حى العجوزة اللواء هانى العنانى.

وفى سياق آخر كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التى لم يلتزم السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

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وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع رجال المرور باستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.

وناشد محافظ الجيزة أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مؤكداً على ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية حرصاً على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.