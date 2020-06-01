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وزيرة الثقافة تستقبل المطرب محمد منير لدراسة تنفيذ عدد من المشروعات الفنية

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):


استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المطرب محمد منير، لدراسة تنفيذ عدد من المشروعات الفنية خلال الفترة المقبلة، بهدف استثمار وتوجيه طاقات الشباب خلال فصل الصيف.

وخلال اللقاء أكدت عبدالدايم أن الفنون الجادة وسيلة فاعلة لبناء الإنسان وتطوير المجتمع، مشيرة إلى قدرة القوى الناعمة على تحفيز أبناء الوطن لاستمرار العطاء بهدف تحقيق الازدهار المنشود.

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وأشادت باستجابة منير الفورية والدائمة للتعاون مع وزارة الثقافة.

من ناحيته، أبدى الكينج استعداده التام للتعاون مع وزارة الثقافة في أي أنشطة وفعاليات من شأنها إعلاء قيمة الفن والمساهمة في خدمة الوطن.

وأكد أن الفن وسيلة فاعلة للتعبير عن الأفكار، والمشاعر، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء والولاء والمواطنة كرسالة هادفة يؤديها الفنان ضمن رسالاته المتعددة.​

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