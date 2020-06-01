وزيرة الهجرة تشكر رجال أعمال شاركوا في مبادرة "خلينا سند لبعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لكافة رجال الأعمال المشاركين في المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة تحت عنوان "خلينا سند لبعض"، عقب تعليق حركة الطيران في مصر وجميع دول العالم ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا، ما أسفر عن وجود عالقين مصريين بالخارج، ممن كانوا في رحلات عمل أو سياحة أو علاج وغيرها من الحالات.

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وفي السياق ذاته، تلقت مكرم عددًا من المبادرات واستعداد العديد من رجال الأعمال والجهات لدعم ومساندة المصريين العالقين بالخارج، وتوفير احتياجاتهم، وهم النائب محمد السلاب رئيس مجلس إدارة شركة السلاب، الشيخ علي جمعة رئيس مؤسسة مصر الخير، المهندس ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة مجموعة انترو للتجارة ومؤسسة الجود، ومحمد حسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، المهندس خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت الخبرة للتأجير التمويلي، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وباسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة "إكسبو ريبباليك" معارض النيل، المهندس وائل لطفي عضو مجلس الإدارة ومدير التسويق "mountain view".

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وثمنت وزيرة الهجرة كافة الجهود ومبادرة رجال الأعمال للمشاركة في مبادرة "خلينا سند لبعض"، بما يعكس القناعة الراسخة لدى القائمين عليها في أهمية تكاتف مؤسسات القطاع الخاص مع ما تبذله الدولة من جهود لمساعدة أبنائنا المصريين العالقين بالخارج، ويؤكد أيضًا دورهم الوطني المهم في مختلف الأزمات التي تشهدها البلاد، في إطار المسئولية المجتمعية، ولاسيما في الأزمة الراهنة المتمثلة في فيروس "كورونا".

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يذكر أن مبادرة "خلينا سند لبعض" أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين، عقب تلقيها العديد من الاستغاثات من المصريين العالقين في الخارج، وتهدف إلى تقديم المساعدة والمساندة للمصريين العالقين في مختلف دول العالم، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.​