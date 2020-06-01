نادي قضاة مجلس الدولة يخاطب العدل لتوفير مستشفيات للقضاة المصابين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أرسل مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، خطاباً إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، يطالب بتوفير مستشفيات تستقبل أيا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما طالب النادي وزارة العدل -خلال الخطاب- بالتعاقد مع مجموعة من المعامل والمراكز الخاصة لإجراء المسحات والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد لهم.