أخبار مصر | تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية والمتخصصة في علم الأوبئة، أنه حتى الأن لا يوجد أي دليل على تغير قوة فيروس كورونا المستجد.

وقالت كيرخوف: "فيما يتعلق بإمكانية انتقاله، لم يحدث أي تغيير، كما لم يحد أي تغيير من حيث قوته والمهم هو أن توجد تدابير عاملة للحد من انتقال العدوى وإخماده".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن استخدامها يسبب مشاكل تتعلق بالمقاومة في الجسم وتؤدي إلى وفاة المريض. وقال تيدروس أدناهوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن المنظمة تقيم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، مؤكدا أن الإفراط يخلق حاجة لإيجاد مضادات حيوية الجديدة، ويؤثر بالسلب على كثير من الأسواق الخاصة بالمضادات الحيوية.