أخبار مصر | "شباب العمال": اهتمام السيسي بمصالح العمالة بث في نفوسنا الأمل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر "شباب العمال": اهتمام السيسي بمصالح العمالة بث في نفوسنا الأمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد العزيز سمير، نائب رئيس اتحاد شباب عمال مصر، إن إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومطالبته للحكومة بضرورة الانتهاء من كافة إجراءات المنحة المقررة بالعمالة الغير منتظمة "المؤقتة والموسمية"؛ يؤكد مدى حرصه على إنهاء مشاكل العمالة المؤقتة المزمنة في الفتره القادمة وبعد انتهاء أزمة فيرس كورونا المستجد.

وأضاف "عبد العزيز" في بيان له اليوم، أن إصرار الرئيس السيسي؛ على البدء في معالجة مشاكل تلك الفئة التى تبلغ حوالي 15 مليون عامل في مختلف القطاعات غير مؤمن لهم أي مستقبل، حيث أن عدد المؤمن عليهم لا يتجاوز مليون وربع عامل على أقصى تقدير، سيتيح لهؤلاء العمال وأسرهم حالة من الاستقرار والاطمئنان على مستقبل أولادهم.

وتابع: نأمل أن يقضي قانون العمل الجديد على كافة مشاكل العمالة الغير منظمة ويشجع الشباب الغير قادرين على العمل إلى الانخراط في القطاع الخاص، للدفع بعملية الإنتاجية والعمل على النهوض بالاقتصاد المصري.

صرف 3 ملايين جنيه لـ 6057 عاملا المنحة الرئاسة



أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس، 107 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى بالسويس، منهم 5 من ذوى الاحتياجات الخاصة، واستخراج 18 شهادة قيد "كعب عمل"، فضلا عن تسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، وذلك من خلال المكاتب الخمس الموجودة بالأحياء لتشغيلهم في نطاق المحافظة.

Advertisements