أخبار مصر | محافظ الجيزة: خط ساخن للرد على استفسارات المواطنين عن كورونا

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تخصيص أرقام 114 الخاصة، بمحافظة الجيزة و35714170 الخاص بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، وذلك للتسهيل على المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة انه سيتابع على مدار اليوم أي شكاوى ترد عبر الخطوط الساخنة للتأكد من التعامل الفورى مع أية حالات اشتباه.

ولفت إلى أن الخطوط ستساهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة.

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أهمية تعقيم وتطهير مقار مكاتب البريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات، قبل بدء صرفها اليوم.

‏‪ ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة إجراء أعمال التطهير والتعقيم مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين في أثناء عملية الصرف، مع تجهيز أماكن ومقاعد مناسبة للانتظار واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى

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وشدد على التأكد من ارتداء جميع المواطنين المترددين على مقار الصرف للكمامات حفاظًا على سلامتهم ولمجابهة فيروس كورونا.‬

ولفت إلى أنه تم إقامة خيام وتوفير كراسى أمام مكاتب البريد والمنافذ المخصصة لصرف المعاشات، وتزويدها بمندوب لمساعدة أرباب المعاشات وتيسير إجراءات صرف المعاش الخاص بهم والتصدي لأي مشكلات وحلها فور‬ًا.

وفي الإطار نفسه، تابع المحافظ حملات الزيارات المنزلية التي تنفذها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، من قبل الفرق الطبية بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة‪ .‬

وكلف محافظ الجيزة بإجراء الكشف والاطمئنان على الحالة الصحية للحالات الإيجابية المصابه بفيروس كورونا والمخالطين لهم، مؤكدًا توزيع العلاج والوقايات الشخصية وإعطاء الإرشادات الخاصة بالعزل المنزلي‪.‬

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث يتم تحديد موعد لأخذ المسحة بعد إنتهاء فترة العزل المنزلي للحالات المصابة البسيطة حيث ستكون أماكن أخذ المسحة داخل نطاق كل إدارة صحية كما يتم التواصل تليفونيا مع الحالات على مدار 24 ساعة وتقديم الخدمة والرعاية الصحية لهم عقب توفير الادوية لهم.