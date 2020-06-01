أخبار مصر | تسبب الوفاة.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن استخدام المضادات الحيوية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر تسبب الوفاة.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن استخدام المضادات الحيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن استخدامها يسبب مشاكل تتعلق بالمقاومة في الجسم وتؤدي إلى وفاة المريض.

وقال تيدروس أدناهوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن المنظمة تقيم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، مؤكدا أن الإفراط يخلق حاجة لإيجاد مضادات حيوية الجديدة، ويؤثر بالسلب على كثير من الأسواق الخاصة بالمضادات الحيوية.

وأكد أن المنظمة تعمل على نماذج جديدة للمضادات الحيوية؛ للاستجابة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن المنظمة وضعت خطوطًا إرشادية؛ لاستخدام المضادات الحيوية من قبل المختصين لضبط المقاومة والاستخدام.