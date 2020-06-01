أخبار مصر | إنفوجرافيك| 8 معلومات عن "أفيفافير".. أول علاج روسي لكورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك| 8 معلومات عن "أفيفافير".. أول علاج روسي لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الصحة الروسية، عن مفاجأة وبشرى سارة للمصابين بـ" كورونا " على مستوى العالم، حيث أعلنت عن عقار "أفيفافير"، لعلاج المصابين بالفيروس، مؤكدة أن النتائج الأولية توصلت إلى أن فاعليته لاتقل عن 90%.

وترصد "الخليج 365" في الإنفوجرافيك التالي، أبرز المعلومات عن دواء "أفيفافير":

1- بدأ استخدام "أفيفافير" في اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للأنفلونزا.

2_ اعتمدته وزارة الصحة الروسية لعلاج فيروس كورونا دون رصد آثار جانبية.

3-أظهرت الاختبارات السريرية آمان استخدام العقار لعلاج فيروس كورونا.

4- النتائج الأولية لاختبار "أفيفافير" على المصابين أثبتت فعاليته بنسبة 90%

5- السلطات الروسية اختبرت الدواء على 330 شخصًا من المصابين بالفيروس.

6-دخل دواء "أفيفافير" مرحلة التجارب السريرية على 188 مصابًا.

7- شملت المرحلة الأولى من التجارب السريرية لـ"أفيفافير" 60 مريضًا.

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8- يمنع استخدام "أفيفافير" للنساء الحوامل نظرا لتأثيره على الجنين.

كانت وزارة الصحة الروسية، صادقت في وقت سابق على "أفيفافير" كأول دواء مضاد لـ"كورونا" في موسكو، وسمحت باستخدام العقار لعلاج المصابين بالفيروس التاجي.

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا، أعلن عن تسجيل 9035 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 414 ألفا و878 حالة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الاثنين، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما، من بينها 3622 إصابة لم تظهر عليها أعراض المرض.

وأضاف أن العاصمة موسكو سجلت 2297 إصابة من الإصابات الجديدة، مشيرًا أيضًا إلى تسجيل 728 إصابة في ضواحي العاصمة و364 إصابة في مدينة سان بطرسبورج.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.