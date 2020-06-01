شكرا لقرائتكم خبر عن أيقونة السيدة العذراء مريم على حذاء.. وغضب تجاه الشركة المنتجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأوساط القبطية في مصر غضبا شديدا ضد شركة أحذية أمريكية لوضعها أيقونة السيدة العذراء مريم عليها السلام على أحد موديلاتها الجديدة، وطرحها في الأسواق.

وقال كريم كمال رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، أن ما قامت به شركة Art Vibes الأمريكية للملابس والأحذية بوضع صوره السيدة العذراء مريم على أحد موديلات الأحذية الجديدة التي تنتجها الشركة عمل يتنافي مع الأخلاق والقيم وتعدي سافر على حقوق الإنسان لأنه يمس أحد أهم رموز الديانة المسيحية.

وأضاف «كمال» لـ«المصري اليوم»: «نرفض الاساءة لكل الرموز الدينية لكل الأديان، والحرية لا تعني الإساءة والتعدي على حقوق الآخرين».

ووصف رئيس الاتحاد ما حدث بـ«التطاول المشين على السيدة العذراء، وعمل غير إنساني وغير أخلاقي».