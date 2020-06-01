شكرا لقرائتكم خبر عن «صرف صحي الإسكندرية» يعلن إصابة عامل بفيروس كورونا وعزل المخالطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، الاثنين، إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال نافع، في تصريح صحفي إن المصاب يعمل بمحطة الصرف الصحي بمنطقة الجمرك، فيما جرى منحه إجازة لمدة 14 يوما، مشيرا إلى أنه جاري حصر كافة المخالطين له تمهيدا لعزلهم منزليا بالتنسيق مع الطب الوقائي.

وأشار إلى أنه تم الدفع بسيارات وأدوات التعقيم والتطهير من أجل تطهير المحطة بالكامل، لمنع انتشار الفيروس وحفاظًا على صحة وسلامة العاملين.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة تهتم بحياة وصحة جميع العاملين، ويجري التعامل الفوري بالعزل للمخالطين والتعقيم وصرف كافة المستحقات المالية دون تأخير.