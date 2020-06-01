شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامات الطبية.. الأنبا مكاريوس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، اليوم الاثنين، القداس الاستثنائي، الذي أقيم بمناسبة عيد دخول المسيح أرض مصر، الذي يحل في الأول من يونيو من كل عام، بكنيسة الأنبا أنطونيوس بدارمطرانية المنيا، يرافقه القس مرقس سعد، و٦ من الشمامسة المكرمين للخدمة في إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، وجميعهم يصلون مرتدون الكمامات الطبية ومطبقين إجراءات التباعد.

واقتصر القداس على عدد محدود جدا، التزاما بقرار البابا تواضروس والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن تقتصر المشاركة بالقداس على 6 أفراد.

وانصياعا لقرار الكنيسة القبطية، قررت أغلب الكنائس الاكتفاء بحضور أكبر الشمامسة سنا ورتبة كنسية، ومعروف أن خدمة «الشموسية» تقوم على عدة رتب تبدأ برتبة المرتل ثم القارئ ثم الشماس المكرس ورئيس الشمامسة.

وبينما قررت أغلب الكنائس إذاعة القداس عبر البث المباشر لشبكات التواصل الاجتماعي، قررت كنائس أخرى الامتناع عن البث لرفع الحرج عن الشمامسة الحاضرين وعدم إثارة الضيق أو الحزن بين زملائهم الذين تمنعهم التدابير الوقائية الحالية من الحضور، ووجهت تلك الكنائس رعاياها بمتابعة القداس عبر القنوات الفضائية المسيحية، التي ستذيع القداس برئاسة البابا تواضروس الثاني، من المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وأعلنت كنائس أخرى أن الحاضرين من الشمامسة مع الكاهن «مقيم القدس» لن يحضروا القداس الاستثنائي الثاني في عيد العنصرة الموافق يوم 7 يونيو الجاري، ليتم إفساح المجال لم يليهم في كشوف الشمامسة بتلك الكنائس.

وعقب القداس، استئنفت الكنائس الأرثوذكسية إغلاق أبوابها مرة أخرى.

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الأنبا مكاريوس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر

الأنبا مكاريوس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر

الأنبا مكاريوس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر

الأنبا مكاريوس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر

الأنبا مكاريوس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر

الأنبا مكاريوس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر

الأنبا مكاريوس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر

الأنبا مكاريوس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر