شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الخطة والموازنة»: نحتاج جهودا أكبر لمكافحة الفقر والفساد والحفاظ على الطبقة المتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قدمت العديد من الإنجازات خلال عامين من عملها، مُشيرا إلى أن الحكومة استطاعت تخطي مراحل صعبة في الأداء الاقتصادي، ولولا أزمة «كورونا» التي تسببت في توقف حركة النمو الاقتصادي لكانت معدلات النمو في الاقتصاد المصري الآن تتجاوز 6%، لافتا إلى أنه بتقييم أداء حكومة مدبولي نجد أن الحكومة أنجزت عدة مهام.

وقال «سالم» فيي تقييمه لحكومة مدبولي، أن من أبرز إنجازات الحكومة إتمام العديد من المشروعات بنسب إنجاز عالية مثل العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، محاور الطرق في مختلف ربوع البلاد، الإسكان الاجتماعي، ومحاولة التخلص من العشوائيات، واستكمال خطة الإصلاح النقدي والمالي كمقدمة للإصلاح الاقتصادي، والإقدام بفكر وعزيمة على ملف إصلاح التعليم وتطوير هذا الملف رغم الانتقادات التي وجهت لوزارة التعليم، والتي ثبت بعد ذلك وخلال أزمة كورونا وتعطل العملية التعليمية صحتها من خلال التعليم عن بُعد، موضحا أنه مازال الطريق طويل أمام الوزارة لاستكمال البنية التكنولوجية والنهوض بفكرة التعليم باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

كما لفت سالم إلى إدارة الحكومة لأزمة مواجهة وباء كورونا بشكل جماعي ومنظم في حدود الإمكانات المتاحة بالرغم من ضعف البنية الأساسية الصحية، ومعظم المصريين استشعروا نجاح الحكومة في إدارة الأزمة، ومعالجة بعض الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد والتشابكات المالية بين الوزارات مثل وزارة المالية والتضامن الاجتماعي، وكان أكبر تشابك بين الوزارتين فيما يخص أموال التأمينات الاجتماعية، وتم بناء على هذا الفض في التشابك المالي إصدار قانون التأمينات الموحد الذي جمع كل قوانين التأمينات الاجتماعية، وحدد وسائل كثيرة لاستثمار أموالها.

وأشاد النائب لاتخاذ خطوات جادة في التحول الرقمي للعمل الحكومي، للتسهيل على المواطنين وتضييق فرص الفساد، من خلال إحكام الرقابة وتحييد العناصر البشرية والورق في التعاملات المالية، وإيجاد حلول جذرية لتطوير منظومة النقل عبر الوسائط المختلفة من سكك حديد وطرق حرة والنقل الجماعي بالعاصمة، ما جعل معظم وسائل النقل الجماعي أقل ازدحمًا.

كما أشار النائب إلى تحقيق طفرة في ملف مصادر الطاقة الكهربية والبترولية والوصول إلى الوفرة في الطاقة، وإدارة ملف مخزون السلع الاستراتيجية بكفاءة من حيث القضاء على الأزمات والاختناقات في توفير مخزون كافٍ وكفاءة توزيعها.

وأوضح إن رصد الانجازات هو حق الحكومة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يعني أن كل الأمور جيدة، وأن هناك ملفات أخرى تحتاج لمزيد من الجهد منها ملف القضاء على الفقر وحماية الطبقة المتوسطة من التآكل، وربما يحتاج هذا الملف المزيد من تقديم الفرص لتلك الطبقة سواء من خلال برامج الحماية الاجتماعية المختلفة أو من خلال زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التمويل المتاح لها.

وطالب «سالم» بتقديم تشريعات وخطط عمل ناجزة وواضحة لمكافحة الفساد وعدم تضارب المصالح طبقاً للمعايير الدولية، وتدعيم المرافق الصحية في كافة ربوع البلاد والإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل على كافة المواطنين، خاصة في ظل أزمة كورونا التي تحتاج مزيد من الرعاية الصحية والإنفاق على الصحة بشكل مباشر لخدمة جميع المواطنين.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة أيضا إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة معترف بها دولياً لإجراء الامتحانات العامة بشفافية واحترافية تستفيد من تجارب الدول المتقدمة في ذلك، ووضع خطط وسياسات واضحة لجذب الاستثمارات وحل مشاكل المستثمرين والاستعانة في ذلك بمكاتب خبرة عالمية، مع استقرار التشريعات الضريبية التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار أيضا الاستعانة بمكاتب خبرة عالمية لوضع خطط واضحة لمضاعفة دخل السياحة وتحويل مصر لبلد محورية للنقل الجوي والنقل البحري، موضحا أن مصر من أكبر الدول التي من المفترض أن يكون فيها جذب سياحي مختلف الأنواع ما بين سياحة علاجية وتاريخية وسياحة الغوص.

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وأضاف أنه لابد من إحداث نهضة صناعية للاستغناء عن الاستيراد في كثير من المجالات، وإنتاج منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية وتشجيع صناعة القيمة المضافة، والإسراع بتحويل العمل الحكومي والمصرفي إلى العمل الرقمي بالكامل، وربط قواعد البيانات كلها ببعض لتعظيم العائد الاقتصادي، وإيقاف قنوات الفساد وتحقيق سيطرة أمنية رقمية شديدة الكفاءة، والإسراع في ملفات الشمول المالي والتحول الرقمي للتحصيل الضريبي وضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي، واتخاذ قرارات أكثر جرأة في التخلص من الترهلات الحكومية من كل الهيئات والشركات الخاسرة وتصفيتها أو دمجها حتى لا تستنزف ميزانية الدولة.

وطالب «سالم» بمزيد من الاهتمام بالتنمية البشرية كملف متكامل يشمل مخرجات التعليم وربطه بأسواق العمل والبنية الثقافية والمعرفية للمواطن المصرى، ووضع استراتيجية واضحة وسياسات قابلة للتنفيذ في ذلك، وإنهاء تعارض المصالح بين العمل الحكومى والعمل الحر لكافة المهنيين من أطباء ومدرسين ومهندسين وغيرهم، والإسراع في ملفات تحصيل مديونية المالية لدى الغير وإدارة الأصول الحكومية بكفاءة اقتصادية.

ونوه إلى ميكنة العمل بكافة المحاكم والشهر العقاري لإحداث نقلة نوعية في سرعة التقاضي وتبسيط الإجراءات للمواطنين، وشدد على أن دور البرلمان دائما هو دعم الإجراءات الجيدة والإشارة إلى أوجه القصور وتقديم الحلول لعبور الأزمات وتحقيق معدلات نمو مستحقة لمصر واقتصادها.