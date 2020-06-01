شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يشكل لجنة أزمات لمواجهة انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الاثنين، قرارًا بتشكيل لجنة أزمات لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد، تختص باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى، ومتابعة تفعيل قرارات رئيس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

وأشار محافظ الغربية إلى أن لجنة الأزمات ستكون برئاسته، وعضوية كل من: الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، ومدير أمن الغربية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا ومدير إدارة الامن الوطني بالغربية وسكرتير عام محافظة الغربية ومدير ادارة المرور بالغربية ومدير شرطة المرافق ووكلاء وزارت الصحة والشباب والتربية والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.

يأتي هذا القرار تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بتفعيل لجنة الأزمات القائمة بكل محافظة، حيث شدد على المرور اليومى من مسئولى الجهات المختلفة، بما فيها الجهات الرقابية على المستشفيات، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، ووجود الأطقم الطبية، وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بالمحافظات.