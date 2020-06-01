شكرا لقرائتكم خبر عن 215 راكبًا من جنسيات مختلفة يغادرون القاهرة إلى ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
غادر مطار القاهرة الدولي، الاثنين، رحلة طيران تابعة لمجموعة طيران لوفتهانزا، إلى ألمانيا، على متنها 215 من جنسيات أوروبية مختلفة، بخلاف طاقم الضيافة الجوية المصاحب للرحلة.
وقالت مصادر في المطار، إنّ رحلة طيران لوفتهانزا وصلت المطار قادمة من ألمانيا صباح اليوم، وأقلعت قبل قليل وعلى متنها 215 أوروبيًا كانوا عالقين بمصر منذ تعليق رحلات الطيران، وجرى إنهاء إجراءات سفرهم، ومعظمهم من الطلاب، والعاملين بالسفارات.
وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، اختبارات فيروس كورونا عليهم داخل صالة السفر، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
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