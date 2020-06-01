شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» :1.321 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو في يومها الأول؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 1.266 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 1.321 مليار جنيه.

أشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في أول ايام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 112 ألف حالة بقيمة إجمالية 93 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 662 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 823 مليون جنيه، بالإضافة 492 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 405 مليون جنيه، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية «A.T.M» وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من صباح الإثنين الموافق الأول من يونيو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر على النحو التالي :

- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الاثنين والثلاثاء الموافقة (1-2) من شهر يونيو.

- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الاربعاء والخميس الموافقة (3-4) من شهر يونيو.

- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم ايام الأحد والأثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو.

- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 يونيو.

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علما أنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 أشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وفي السياق ذاته أكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الآمن وخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.