شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 12 ألف إصابة مسجلة بكورونا في القاهرة وحدها.. كيف تواجه وزارة الصحة ذلك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن محافظة القاهرة تمثل 50% تقريبًا من حجم الإصابات في مصر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، تسجيل 1536 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات 24985 إصابة، ما يعني أن القاهرة يتواجد بها نحو 12 ألف و 492 إصابة.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقاء مع الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان عبر الفيديو كونفرانس لعرض مستجدات تحليل البيانات والإحصائيات للوضع الوبائي لفيروس «كورونا» المستجد، الاثنين، أن الدولة استفادت متمثلة في وزارة الصحة من تلك الأرقام، حيث تم توزيع مهمات وتخصيص إمكانيات ومستشفيات طبية في محافظة القاهرة لتلبية الحاجة المتزايدة على المستشفيات.

وشدد عبدالغفار على ضرورة السيطرة على انتشار الفيروس للحد من ارتفاع أعداد الاصابات، لافتًا إلى أن المؤشر لابد أن يشهد ارتفاعا في الأعداد ثم ثباتا في حجم الإصابات، ثم يبدأ الانخفاض، وذلك في ضوء التحركات التي يتم اتخاذها من الجميع للسيطرة على الفيروس في مصر.

وأشار إلى أن مؤشر الأرقام تشهد ارتفاعًا حاليًا، حيث كان يتم تسجيل 300 حالة يوميًا، أما حاليًا يتم تسجيل أكثر من ألف حالة، والتنبؤات متجددة مرتبطة بتعديل الأرقام والتي يجب أن يتم تغييرها وفقا لارتفاع تلك الأرقام، مؤكدًا أن البيانات قابلة للتغيير اليومي لأن النماذج البحثية الخاصة بالبيانات يمكن أن تتوقع أرقام لمدة 10 أيام مقبلة وليس شهرا مقبلا، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتماد على الأرقام التي يتم الحصول عليها من وزارة الصحة.

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