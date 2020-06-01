شكرا لقرائتكم خبر عن قدرتنا على التنبؤ لا تتجاوز 10 أيام.. تصريح حكومي صادم: وصولنا لمليون مصاب بكورونا وارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن أرقام الإصابة بفيروس «كورونا» بمصر قد تصل إلى 100 ألف أو مليون إصابة، مضيفًا: «كل الاحتمالات ممكنة وقت الأوبئة في العالم، خصوصًا أننا مجتمع به 105 ملايين نسمة، وبالتالي نسب الانتشار ونسب تزايد الأعداد واردة».

وتابع الوزير، خلال لقاء مع الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان عبر الفيديو كونفرانس لعرض مستجدات تحليل البيانات والإحصائيات للوضع الوبائي لفيروس «كورونا» المستجد، الاثنين: «كلما قمنا بخطوات الوقاية كلنا سنستطيع أن نتخطي وتجاوز أزمة فيروس كورونا سريعًا».

كان وزير التعليم العالي قد أكد ضرورة التزام الجميع بحماية أنفسهم والمحيطين بهم، حتي يتم السيطرة على فيروس «كورونا»، مضيفا: «محدش يقول جت عليا»، وذلك من خلال استخدام الكمامة واتباع الإجراءات الصحية.

وأشار إلى رصد خروج الانبعاثات والكتل البشرية خارج القاهرة والمدن المختلفة ورصد حركة السكان عبر الأقمار الصناعية وعلاقتها بنسب انتشار الفيروس للمقارنة بيوم بيوم لرصد الكثافات البشرية في بعض المناطق وعلاقتها بالأرقام التي سجلتها وزارة الصحة لأعداد الإصابات، ولا يمكن التنبؤ بمؤشر أعداد الاصابات إلا خلال أسبوع أو 10 أيام فقط.