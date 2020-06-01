شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تعلن نتيجة جائزة الإمام طنطاوي للتسامح الديني: قيمتها 100 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، نتيجة جائزة «التسامح والحوار الديني» والتي تنظمها الجامعة باسم فضيلة الأمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر السابق، والممولة من رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس.

وقال رئيس الجامعة – خلال إحتفالية مصغرة بقاعة إجتماعات الجامعة لإعلان الجائزة، بحضور الدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائبي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسانين، مدير منطقة سوهاج الأزهرية، والشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف، والأنبا باخوم، أسقف الأقباط الأرثوذكس بسوهاج، وماهر عبدالخالق وكيل وزارة التربية والتعليم – أنه فاز بالجائزة لهذا العام وقدرها 100 الف جنيه محمود فراج، موظف بكلية الآداب بالجامعة، عن بحث بعنوان «التسامح الدينى أيقونة التوصل بين الماضى والحاضر سوهاج نموذجا».

وقدم رئيس الجامعة الشكر للحضور الكريم، مثمنا دور رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في التبرع بمليون جنيه كوديعة يتم من خلالها الصرف على الجائزة كل عام، داعيا إلى بدء اللقاء بدقيقة حداد على روح الإمام الأكبر الراحل الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، والبابا شنودة بابا الإسكندرية.

وأستعرض رئيس الجامعة تاريخ الجائزة منذ إقرارها في عام 2010، ثم منحها لأول مرة في عام 2013، ثم مراحل مسابقة هذا العام وكيفية تقييم البحوث المشاركة ولجان التحكيم، لافتا إلى أن اليوم وهو إعلان الفائز بالجائزة لهذا العام يتوافق مع ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر .

ووجه الحضور من رجال الدين الإسلامى والمسيحى الشكر لجامعة سوهاج على تكريم الإمام الراحل الشيخ طنطاوي، بأن تكون الجائزة بأسمه، مؤكدين أنه عالم جليل وكان له بيع في العلم والتسامح الديني، لافتين إلى أن المصريون يعرفون تماما كيف يتسامحون فيما بينهم لأن النسيج واحد، فالكنائس والمساجد توجه دائما أفراد المجتمع إلى المحبة والسلام، فالتواصل والمحبة دائما ما يميز العلاقة بين رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وبين جموع المصريين، وهذا ما يتضح جليا في تاريخ حروب الشرف والعزة على مر العصور.

وقال محمود فراج، الفائز بالجائزة، أن البحث الذي تقدم به إلى لجنة التحكيم تناول عدة محاور، شملت: المحور الأول عن التسامح عبر التاريخ الاسلامي، والمحور الثاني عن التعددية في مصر الحديثة وفي المؤسسات، والمحور الثالث عن الدور المجتمعي والثقافي لجامعة سوهاج في نشر التسامح والسلام في المحافظة، والمحور الرابع عن الثقافة بين التنوير والتكفير، والمحور الخامس تضمن دراسة تطبيقية على واقع المحافظة.

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يذكر أن لجنة تحكيم الجائزة ضمت كل من: الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والأنبا باخوم، أسقف أقباط سوهاج، والدكتور فتوح خليل، القائم بعمل عميد كلية الآداب، والدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دارالعلوم، والدكتور نبيل سعد، الأستاذ المتفرغ بكلية التربية.