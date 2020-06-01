شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالبة تناولت صبغة شعر عن طريق الخطأ بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقيت طالبة مصرعها عقب تناولها صبغة شعر عن طريق الخطأ بدائرة مركز دارالسلام. تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة دارالسلام، بورود بلاغ من المستشفي المركزي، بوصول لمياء. ح. م «14 سنة – طالبة» وتقيم بقرية «أولاد خلف» بدائرة المركز، مصابة بحالة إعياء وقئ مستمر إدعاء تناول مادة فسفورية، وتم تحويلها إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وتوفيت عقب وصولها إلى المستشفى، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط وحدة مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص، وسؤال والدتها «44 سنة- ربة منزل»، أنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة بالمنزل تناولت صبغة شعر عن طريق الخطأ مما أدي إلى إصابتها ووفاتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتحرر بواقعة الضبط المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 24,985

تعافي 6,037

وفيات 959

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