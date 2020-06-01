شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تكشف عن موعد عرض مسلسلها «ليه لأ؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الفنانة أمينة خليل على عرض مسلسلها الجديد«ليه لأ؟» والذي كان من المقرر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، والذي تم تأجيل عرضه لعدم الانتهاء من تصويره، وسيتم عرض المسلسل على منصة «شاهد» .

ونشرت أمينة خليل، الاثنين، البوستر الدعائي للمسلسل من خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي«انستجرام»، قائلة: «فاضل ٤ أيام على عرض مسلسل (ليه لأ) أنا متحمسة جداً ومبسوطة وخايفة في نفس الوقت يارب يعجبكم وتتابعوه على (شاهد)».

وأضافت خليل: «إن شاء الله المسلسل يسليكم في الأوقات الصعبة دي، كل سنة وانتم طيبين، وخلوا بالكم من نفسكم ومن بعض وربنا يحرسنا كلنا»

وتدور أحداث مسلسل «ليه لأ» حول قصة حياة فتاة اسمها «عاليا» وتجسدها الفنانة «امينة خليل» وهي من عائلة تقليدية تتحكم في زمام أمورها والتحكم في قراراتها المستقبلية ولكن فجأة تقرر الفتاة التحكم في قرارات حياتها المستقبلة، لتدخل في صراع مع أغلب أفراد عائلتها .

المسلسل بطولة أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد، وناردين فرج ومن تأليف ورشة سرد وإشراف على السيناريو مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف، وإنتاج شركة E-PRODUCER.

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