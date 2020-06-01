شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب سيناء تضاعف طلبها من كمامات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضاعفت محافظة جنوب سيناء طلبها من كمامات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه. وكانت المحافظة قد طلبت 100 واقي وجه، و10 من الحاجز الواقي للمكتب، و1000 كمامة من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 24,985

تعافي 6,037

وفيات 959

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