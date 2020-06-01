شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز مستشفى عزل تابعة لجامعة قناة السويس: «يضم 40 سريرًا و10 عناية مركزة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عادل حسن، مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس، إنه تم تجهيز مستشفى الجراحات التخصصية وزراعة الأعضاء كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا للعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وأسرهم واعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية داخل المستشفيات الجامعية والمواطنين الذين يتم تشخيصهم بالمرض إيجابيًا، بعد دخولهم المستشفى في أيام الطواري.
ومن جانبه، أكد الدكتور نادر النمر، نائب المدير العام مدير المستشفي الجامعي، إنه تم تجهيز مبنى العزل الموجود بالمستشفى على أعلى مستوى لاستقبال أي حالات مصابة أو اشتباه بفيروس كورونا المستجد، كما تم تجهيز المبني بأطقم طبية على أعلى مستوي لخدمة المرضي، كما يتم تعقيم المبنى على مدار الساعة، وتزويده بأسرّة وأجهزة طبية خاصة وأجهزة تنفس تحت إشراف الدكتور سيد فياض ومروة عرابي مديرا المستشفي والدكتور إسلام مجدي مدير مستشفى العزل.
يتضمن المستشفى 40 سريرًا، وعدد 10 أسرة عناية مركزة بمستشفي العزل، وأماكن إقامة فندقية للأطباء والتمريض والعاملين بقسم العزل مع المرضي، وإقامة غرفة عمليات كبري مجهزة داخل مستشفى العزل بمستشفيات جامعة قناة السويس.
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