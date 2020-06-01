شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» جسر جوي لـ ٨ وجهات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الطيران المدني، اليوم الاثنين، مد جسرها الجوي، خلال الأسبوعين القادمين، لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وذكرت الوزارة، خلال بيان لها، سيتم تسيير بعض الرحلات الاستثنائيه إلى كل من «بيروت، عمان، مسقط، دبي، جده، الرياض، بغداد، سيدني» كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.