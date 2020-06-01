شكرا لقرائتكم خبر عن العشرات يشاركون في «عفش عروسة» ببني سويف دون إجراءات الوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك العشرات من الشباب والسيدات من اهالي مدينة سمسطا جنوب بني سويف، الإثنين، في مراسم نقل «عفش عروسة»، دون اتخاذ الإجراءات الوقائية أو ارتداء الكمامات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتجمع الشباب في الشارع أثناء نقلهم «العفش» تمهيدًا لنقله إلى منزل الزوجية، يتراقصون في تجمعات على أصوات الموسيقى والطبل البلدي، وسط زغاريد السيدات، ليطوفوا عددًا من شوارع المركز، وسط تجاهل تام منهم لفيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، قد وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بتكثيف المرور بالشوارع الرئيسية والميادين لمنع أي تجمعات محتملة للمواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.