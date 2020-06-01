تأجيل محاكمة ممدوح حمزة لـ 1 يوليو.. وشقيقته: أخويا مصاب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب"، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 1 يوليو المقبل؛ لحضوره بنفسه إلى قاعة المحكمة.

وشهدت جلسة اليوم حضور شقيقته أمام المحكمة، وقدمت شهادة طبية مختومة من إحدى المستشفيات الخاصة، تفيد إصابة المتهم بفيروس كورونا.

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وأشارت شقيقة المتهم أمام هيئة المحكمة، إلى أن شقيقها ممدوح حمزة لم يكن هاربًا خارج البلاد كما تردد على بعض المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما هو متواجد داخل منزله في مصر يخضع للعلاج والحجر الصحي المنزلي بعد إصابته بفيروس كرونا المستجد.

عقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت ذكي، وحسام الدين أمين، وبحضور الأمين العام لمأمورية طرة حمدي الشناوي، وبسكرتارية طارق فتحي.

أسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة عدة اتهامات للممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ومن هذه الاتهامات حرض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر" وعرقلة السلطات ومقاومتها اثناء تأدية عملهم.