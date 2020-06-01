أمن المنافذ يضبط 62 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضية تهريب ضائع أجنبية الصنع، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من (5 آلاف جنيه).

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وفي مجال الأمن العام، نجحت الحملات في ضبط 5 قضايا أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح).

و نجحت الحملات في تنفيذ 69 حكم قضائي متنوع، وضبط 62 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لأحكام السيطرة الأمنية عليها.