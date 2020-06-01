لتعذر حضوره.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "مذبحة كرداسة" لـ 5 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة عمرو صلاح الغزاني المتهم رقم 76 بأمر الإحالة في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، لجلسة 5 يوليو؛ لحضور المتهم من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية من المستشارين رأفت ذكي، وحسام الدين أمين، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين في تجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة.

وجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين عددا من التهم بينها القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين فى القسم، والسرقة.