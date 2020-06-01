لمكافحة سرقة المهام المصلحية .. الداخلية تشن حملة على مخازن الخردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وفحص مخازن الخردة ومكافحة سرقة المهام المصلحية.
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القاهرة – الشرقية – المنيا – قنا) من ضبط 4 أشخاص، وعُثر بداخل المخازن الخاصة بهم على كمية قدرها 730 كيلو جرام من مهمات الخردة من بينها (كابلات نحاس – قطع فرامل – رومان بلي– ألواح صاج).
من ناحية أخرى قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحملة أمنية مكبرة استهدفت فحص وضبط تجار الخردة مجهولة المصدر ومزاولتهم المهنة بدون ترخيص والتي أسفرت عن ضبط 20 شخص وبحوزتهم كميات من الخردة مجهولة المصدر ومزاولتهم المهنة بدون ترخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
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