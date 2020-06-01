تجديد حبس 11 متهمًا بالاتجار في الأسلحة والذخائر في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أسيوط، اليوم الإثنين، حبس 11 شخصًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاشتراك في تشكيل عصابي لجلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.

والمتهمون هم "محمود. ز. ع" قرية المغربي مركز البداري، و"مصطفى.م.ع" جزيرة بني فيز مركز صدفا، و"على. ا. ح" قرية شطورة سوهاج، و"محمود. ف. ج" قرية المخامرة مركز صدفا، و"محمد. ع" وشهرته "دمدم" قرية المخامرة مركز صدفا، و"هيثم. ا. ع" قرية تل زايد مركز البداري، و"مصطفى. ب" و"عمر. ج"، و"خلف. ف"و"أحمد. ك" و"على. ع".

ولقي عنصر إجرامي شديد الخطورة، مصرعه وأصيب آخر؛ في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، حال اختبائهم في إحدى مناطق قرية منشية المغربي بدائرة مركز البداري في محافظة أسيوط.

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كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية، باختباء "علاء. س. ع" لاتهامه بالاتجار في الأسلحة، والمطلوب على ذمة عدة قضايا، برفقة أحد العناصر الإجرامية بقرية منشية العقال البحري.

وداهمت قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط، مدعومة بمجموعات قتالية، منزل "علاء" المتهم بقتل مواطنين في نجع المغربي غرب النيل التابعة للوحدة المحلية للعقال البحري في البداري.

وترأس الحملة اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام بمحافظة أسيوط.

وداهمت قوات الأمن قرية نجع المغربي، بمشاركة فريق من العمليات الخاصة، وتبادلت القوات إطلاق النيران مع المتهم، الذي لقي مصرعه، وجرى العثور بجوار الجثة على بنادق آلية وأجولة بلاستيكية بداخلها كميات كبيرة من النقود والعملات الأجنبية، ملقاة بالقرب من نهر النيل بنجع المغربي.