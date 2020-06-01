حفاظاً على صحة النزلاء.. الداخلية تواصل تطهير وتعقيم كافة السجون (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائي بكافة السجون وفق البرنامج الزمني المعد، وقد شملت أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون (أماكن الزيارات- تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"- المطابخ - المكتبات - فصول محو الأمية).

وامتدت أعمال التطهير والتعقيم إلى عنابر النزلاء لتوفير بيئة صحية ملائمة لإقامتهم وبما يضمن عدم انتشار الأمراض.

وتماشياً مع استراتيجية وزارة الداخلية المطبقة داخل المؤسسات العقابية والتي ترتكز في أحد محاورها على تقديم كافة سُبل الرعاية الطبية للنزلاء، فقد تم تعقيم المستشفيات والعيادات الطبية حفاظاً على صحة المترددين عليها من النزلاء إلى جانب أخذ المسحات الطبية من النزلاء لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أى إصابات بفيروس (كورونا المستجد).

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واستمراراً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة، فقد تم تزويد السجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات الطبية والمواد المطهرة على العاملين بالسجون، مع الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية.

تأتي تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، واستمراراً لأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كافة المستويات ولإعادة تأهيلهم، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.