وسط إجراءات وقائية.. عودة الحياة بـ4 قطاعات خدمية في وزارة الداخلية - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استقبلت وحدات وأقسام الأحوال المدنية، والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وتصاريح العمل، وتحقيق الأدلة الجنائية، ووحدات المرور - المواطنين وسط إجراءات وقائية مكثفة؛ لاستخراج الأوراق الثبوتية، كما تم استئناف العمل لاستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور، على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم، الاثنين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين.

وشهدت وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التزام المواطنين بارتداء "الكمامات" والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم عليها حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

كما اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية المعنية بأعمال التطهير والتعقيم لمرافق ومنشآت تلك الإدارات بصورة منتظمة قبل البدء في استقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب انتهاء اليوم؛ حيث يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل.